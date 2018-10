Athen (AFP) In Griechenland hat die mit Sondervollmachten ausgestattete Abteilung für die Verfolgung von Wirtschaftsverbrechen (SDOE) nach eigenen Angaben die Guthaben von 121 mutmaßlichen Steuerbetrüger eingefroren. Im Athener Finanzministerium hieß es am Donnerstag, damit sei "erstmals" eine entsprechende Maßnahme getroffen worden. Der Gesamtbetrag der eingefrorenen Guthaben beläuft sich demnach auf mehr als 50 Millionen Euro. SDOE beschlagnahmte auch Luxusimmobilien, Aktien der Börsen Athen und New York sowie Investitionen bei Versicherungsunternehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.