Baltimore (SID) - Der frühere NFL-Klubbesitzer Art Modell ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Von 1961 bis 1995 war Modell Eigentümer der Cleveland Browns, verließ dann mit dem Team seinen angestammten Standort und benannte es nach dem Umzug in Baltimore Ravens um. Die Franchise gehörte dem einzigen gewählten NFL-Präsidenten (1967-1969) in der Geschichte der US-amerikanischen Football-Profiliga bis 2003. Modell war zudem 31 Jahre lang Vorsitzender der TV-Kommission und hatte großen Anteil an der Einführung des Monday-Night-Games.