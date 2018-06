New York (SID) - Titelverteidiger New York Giants hat beim Debüt des deutschen Verteidigers Markus Kuhn zum Saisonauftakt der nordamerikanischen Football-Profiliga eine Niederlage kassiert. Der Super-Bowl-Champion um Star-Quarterback Eli Manning unterlag den Dallas Cowboys vor heimischem Publikum mit 17:24.

In New York bekam die Defensive um den 26 Jahre alten Kuhn Cowboys-Quarterback Tony Romo nicht wirklich in den Griff. Romo warf drei Touchdown-Pässe, zwei davon auf Wide Receiver Kevin Ogletree.

Defensive Tackle Kuhn, der erst vor knapp einer Woche den Sprung in den Profikader der Giants geschafft hatte, ist erst der dritte deutsche Feldspieler, der in der besten Football-Liga der Welt zum Einsatz kommt. Vor ihm war dies lediglich Sebastian Vollmer und Constantin Ritzmann gelungen. Vollmer startet mit den New England Patriots in der Nacht zum Montag bei den Tennessee Titans in die neue Spielzeit.