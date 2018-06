Annecy (AFP) Nach dem Blutbad auf einem Waldparkplatz in der Nähe der ostfranzösischen Stadt Annecy ist die genaue Identität der Opfer noch immer unklar. Staatsanwalt Eric Maillaud bestätigte am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Annecy die Identität des Halters des BMW, in dem drei der vier Leichen gefunden wurden: Ein 50 Jahre alter Mann irakischer Herkunft, der seit mindestens zehn Jahren in Großbritannien lebte. Maillaud wollte indes nicht bestätigen, dass es sich bei dem ermordeten Fahrer tatsächlich um den Fahrzeughalter handelte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.