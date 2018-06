Podgorica (SID) - Vor dem WM-Qualifikationsspiel zwischen Gastgeber Montenegro und der polnischen Fußball-Nationalmannschaft am Freitag sind zehn polnische Fans verhaftet worden. Wie Montenegros Innenminister Ivan Brajovic mitteilte, störten 30 Anhänger bei einem Vorfall am Donnerstag in der Hafenstadt Budva nicht nur "den Frieden", sondern attackierten auch Polizisten.