Wiesbaden (dpa) - Die Öffentlichkeitsfahndung nach einem mutmaßlichen Kinderschänder hat offenbar Erfolg gehabt. Das Bundeskriminalamt nahm die Fahndung zurück, die erst am Mittwochabend auf der BKA-Homepage und in der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY» veröffentlicht worden war.

Das BKA und die zuständige hessische Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt kündigten am Donnerstagmorgen eine Mitteilung zum neuen Sachstand an. Den Ermittlern liegen Videoaufnahmen eines 25 bis 35 Jahre alten Mann vor, der einen 11 bis 13 Jahre alten Jungen missbraucht. Der Tatort liege wahrscheinlich in Deutschland. Als Tatzeit wurde Juli 2011 angenommen.