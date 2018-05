Düsseldorf (dpa) - Ihr eigenes Auto hat eine süddeutsche Familie im Dienst eines Shuttle-Service am Düsseldorfer Flughafen entdeckt. Bei ihrer Rückkehr aus dem Urlaub sah die fünfköpfige Familie, wie ihr Wagen vorfuhr und fremde Koffer eingeladen wurden. Die Familie habe das Auto in die Obhut eines Parkservice gegeben, der auch einen Shuttle-Service betreibt, berichtete eine Polizeisprecherin. Als das Auto neben der Familie hielt, klebten Magnetschilder der Shuttle-Firma an den Seiten. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

