Berlin (dpa) - Lufthansa-Chef Christoph Franz hat den Streik der Flugbegleiter als völlig unverhältnismäßig kritisiert. Man habe das nicht in diesem Umfang so erwartet, sagte Franz im ZDF. Die Entwicklung sei «aus heiterem Himmel» nach eineinhalb Jahren Gesprächen gekommen. Die Lufthansa sei weiter zu Gesprächen bereit. Auf den Streik am Freitag habe sich die Gesellschaft mit einem verlässlichen Sonderflugplan vorbereitet. Das Unternehmen hat nahezu 1000 der 1800 geplanten Verbindungen gestrichen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.