Berlin (dpa) - Vor der Aufsichtsratssitzung der Berliner Flughafengesellschaft hat Air Berlin-Chef Hartmut Mehdorn laut Zeitungsbericht personelle und organisatorische Konsequenzen gefordert. In einem Brief an Berlins Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit habe Mehdorn eine Entmachtung des Vorsitzenden der Geschäftsführung Rainer Schwarz gefordert, berichtet die «Bild»-Zeitung. Der Aufsichtsrat berät morgen in einer vorgezogenen Sitzung über eine erneute Verschiebung des Eröffnungstermins für den neuen Großflughafen Berlin-Brandenburg in Schönefeld.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.