Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble pocht für die geplante Bankenaufsicht in Europa auf Arbeitsteilung. Die Europäische Zentralbank EZB solle nur für die großen systemrelevanten Banken zuständig sein. Um die kleineren Geldinstitute sollten sich die nationalen Bankenaufsichten kümmern, sagte der CDU-Politiker nach Teilnehmerangaben in einer Sitzung des Vorstands der Unionsfraktion im Bundestag. Er betonte demnach, dass die EZB nicht alle rund 6000 Banken in den Euro-Ländern überwachen könne.

