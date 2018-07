Istanbul (dpa) - Bei einem Bootsunglück vor der türkischen Mittelmeerküste sind mindestens 61 Flüchtlinge ums Leben gekommen, darunter mehr als die Häfte Kinder. Über 40 der vermutlich mehr als 100 Menschen an Bord wurden gerettet oder konnten selbst ans Ufer schwimmen, berichteten türkische Medien. An Bord des Bootes waren demnach vor allem Palästinenser, aber auch Flüchtlinge aus Syrien und dem Irak, die auf dem Seeweg nach Europa gelangen wollten. Der Kapitän sei festgenommen worden, hieß es in den Berichten.

