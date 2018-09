Charlotte (AFP) Der frühere US-Präsident Bill Clinton hat Barack Obama im Namen der demokratischen Partei als Spitzenkandidat für die Präsidentschaftswahl am 6. November nominiert. "Ich möchte einen Mann nominieren, der nach außen cool wirkt, aber im Inneren für Amerika brennt", sagte Clinton am Mittwochabend (Ortszeit) auf dem Parteitag der Demokraten in Charlotte im Bundesstaat North Carolina. "Ich möchte, dass Barack Obama der nächste Präsident der Vereinigten Staaten ist."

