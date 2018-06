Charlotte (AFP) Nach der Verlegung seiner Rede auf dem Parteitag der Demokraten hat sich US-Präsident Barack Obama in einer Telefonkonferenz an enttäuschte Anhänger gewandt. Der Präsident bedauerte in dem Telefonat am Donnerstag, dass sein Auftritt kurzfristig wegen schlechten Wetters von einem Sportstadion mit mehr als 70.000 Plätzen in eine deutlich kleinere Arena verlegt wurde. "Ich weiß, das ist enttäuschend", sagte Obama.

