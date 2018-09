Islamabad (AFP) Pakistan hat der Hilfsorganisation Save the Children die Order erteilt, ihre sechs ausländischen Mitarbeiter im Land innerhalb von vier Wochen abzuziehen. Ein Sprecher der Organisation sagte am Donnerstag, für die Anordnung sei keine Erklärung abgegeben worden. Offenbar stehe sie aber im Zusammenhang mit der US-Kommandoaktion zur Tötung von Osama bin Laden in der nordpakistanischen Stadt Abbottabad im Mai 2011. Save the Children werde die Anordnung befolgen.

