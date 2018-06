Charlotte (dpa) - Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton hat sich mit klaren Worten für die Wiederwahl von Barack Obama eingesetzt. Anders als die Opposition behaupte, habe Obama in seinen ersten vier Jahren die wirtschaftliche Erholung weit vorangebracht und Millionen neuer Arbeitsplätze geschaffen, sagte Clinton auf dem Parteitag der Demokraten in Charlotte. Der 66-Jährige hielt die offizielle Ansprache zu Obamas Nominierung für die Wahl am 6. November. Er wolle einen Mann nominieren, der nach außen hin cool ist, aber im Inneren für Amerika brennt, rief Clinton den jubelnden Delegierten zu.

