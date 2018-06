Wladiwostok (dpa) - Unter extremen Sicherheitsvorkehrungen hat auf einer Insel vor der ostrussischen Hafenstadt Wladiwostok ein Treffen des asiatisch-pazifischen Wirtschaftsforums Apec begonnen. Russlands Vize-Regierungschef Igor Schuwalow kündigte ein stärkeres Engagement des Riesenreichs in der Region an. In spätestens zehn Jahren könne die Apec die EU als Russlands größten Handelspartner ablösen, so Schuwalow. Gastgeber Wladimir Putin erwartet zu dem Treffen rund 20 Staats- und Regierungschefs, darunter Chinas Staatschef Hu Jintao und US-Außenministerin Hillary Clinton.

