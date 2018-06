Beilngries (SID) - Neuzugang Edu hat ein gelungenes Debüt beim Fußball-Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth gefeiert. Mit dem vom Ligakonkurrenten Schalke 04 bis zum Jahresende ausgeliehenen Brasilianer bezwang der Aufsteiger Zweitligist FC Ingolstadt in Beilngries mit 4:1 (3:1). Edu traf dabei in der 41. Minute zum zwischenzeitlichen 3:1.

Zuvor hatten Edgar Prib (14.) und Bernd Nehrig (37./Foulelfmeter) die Führung der Ingolstädter durch Ümit Korkmaz (7.) gedreht. Den Endstand stellte Tayfun Pektürk her (82.)