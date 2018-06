Chisinau (SID) - Kapitän Steven Gerrard glaubt an eine Titelchance der englischen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2014 in Brasilien. "Im Fußball ist alles möglich. England hat alle Chancen, aus vergangenen Fehlern zu lernen und sich zu verbessern. Wir dürfen den Glauben nicht verlieren, Wunder geschehen", sagte der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler vor dem ersten Qualifikationsspiel der Three Lions am Freitag in Moldau.

In Qualifikationsgruppe H trifft England außerdem auf San Marino, Montenegro sowie die EM-Gastgeber Polen und die Ukraine. Bei der EURO war England im Viertelfinale erst im Elfmeterschießen am späteren Vize-Europameister Italien gescheitert.