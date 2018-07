Vaduz (SID) - Torjäger Vedad Ibisevic vom Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart trifft auch im Nationaltrikot nach Belieben. Zum lockeren 8:1 (4:0)-Sieg von Bosnien-Herzegowina zum Auftakt der Qualifikation zur WM 2014 in Brasilien in Vaduz gegen Gastgeber Liechtenstein steuerte Ibisevic einen Dreierpack (33./40./83.) bei. Die weiteren Treffer für den ersten Tabellenführer der Gruppe G erzielten in Zvjezdan Misimovic (26./31.) und Edin Dzeko (46./64./81.) zwei ehemalige Bundesligaprofis. Für Liechtenstein war Mathias Christen (61.) erfolgreich.