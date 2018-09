Valencia (SID) - Der spanische Fußball-Erstligist FC Valencia muss in der Primera División und der Champions-League-Gruppenphase vorerst auf Offensivspieler Pablo Piatti verzichten. Der 23 Jahre alte Argentinier hatte sich im Training den rechten Arm gebrochen und fällt nach Klubangaben etwa acht bis zehn Wochen aus. Zum Auftakt der Königsklasse tritt der FC Valencia in der Gruppe F am 19. September beim deutschen Rekordmeister Bayern München an.