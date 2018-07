Rio de Janeiro (SID) - Die Umbau- und Renovierungsarbeiten am altehrwürdigen Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro für die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 sind zu zwei Dritteln abgeschlossen. "Wenn alles fertig ist, wird das Maracanã zu den modernsten Stadien der Welt gehören", sagte Rios Vize-Gouverneur Luis Fernando Pezao am Rande eines Treffens mit dem Weltverband FIFA am Donnerstag.

In der 79.000 Zuschauer fassenden Spielstätte finden neben dem WM-Finale am 13. Juli 2014 auch die Eröffnungs- und Schlussfeier der Olympischen Spiele 2016 statt. 5500 Arbeiter werkeln rund um die Uhr, um die gesetzte Frist im Februar 2013 einzuhalten, sagte Pezao.

Den ersten Härtetest erfährt das 430 Millionen Dollar (umgerechnet 339 Millionen Euro) teure Stadion mit der Ausrichtung des Confed Cups im kommenden Jahr. "Das Ziel ist es, die Sportler, Presse, Schiedsrichter und Fans in bester Weise zu empfangen", sagte Ricardo Trade, Direktor des lokalen Organisationskomitees: "Es sind noch neun Monate, und wir spüren bereits die Adrenalinschübe."

Seit Monaten bereiten die nur schleppend vorangehenden Bauarbeiten an den insgesamt zwölf WM-Stadien der FIFA große Sorgen. Im Frühjahr waren die Schwierigkeiten Gegenstand einer öffentlichen Auseinandersetzung zwischen FIFA-Generalsekretär Jerome Valcke und der brasilianischen Regierung.