Charkow (SID) - Einen Monat nach Platz fünf bei Olympia haben die deutschen Volleyballer zum Auftakt der Qualifikation zur EM 2013 in Dänemark und Polen den ersten Sieg eingefahren. Beim ersten von zwei Ausscheidungsturnieren besiegte das Team von Bundestrainer Vital Heynen in Charkow Gastgeber Ukraine 3:1 (25:22, 22:25, 26:24, 25:22), hatte dabei aber mehr Mühe als erwartet. Bereits am Samstag (15.00 Uhr) steht für die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) gegen Slowenien die nächste Begegnung auf dem Programm. Am Sonntag (15.00 Uhr) geht es dann gegen Schweden.

Zum Start der EM-Mission setzt Heynen auf den Großteil seiner London-Teilnehmer, lediglich Kapitän Björn Andrae, Max Günthör und Christian Dünnes fehlen.

Die Ukrainer stellten das DVV-Team teilweise vor große Probleme, nur selten fanden Heynens Spieler zu ihrem Rhythmus und gaben folgerichtig den zweiten Satz ab. Danach lagen die Gäste sogar klar zurück, sicherten sich aber den dritten Durchgang dank einer starken Aufholjagd noch und gewann den letzten Satz am Ende souverän.

Der Gruppensieger löst nach dem zweiten Turnier im slowenischen Maribor (13. bis 15. September) ein Direktticket zur EM (20. bis 29. September 2013). Bislang sind mit den Ausrichtern Dänemark und Polen sowie Serbien, Italien, Russland, der Slowakei und Bulgarien sieben Teams qualifiziert, im September stoßen die sechs Gruppensieger dazu. Im Mai 2013 werden in den Play-offs der sechs Gruppenzweiten in Hin- und Rückspiel die drei letzten EM-Plätze vergeben.