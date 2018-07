Charlotte (AFP) US-Präsident Barack Obama will die Wähler in seiner Rede auf dem Parteitag der Demokraten auf einen langen Weg aus der Krise einstimmen. "Ich werde nicht so tun, als ob der Pfad, den ich anbiete, schnell oder einfach ist", heißt es in vorab verbreiteten Auszügen der Rede, die Obama am Donnerstagabend (gegen 04.30 Uhr MESZ Freitag) in Charlotte halten soll. "Die Wahrheit ist, dass wir mehr als einige wenige Jahre brauchen werden, um die Herausforderungen zu lösen, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben."

