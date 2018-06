Wladiwostok (AFP) Zum Beginn des Gipfeltreffens des Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsforums (APEC) im russischen Wladiwostok hat Chinas Präsident Hu Jintao die Teilnehmerländer zum Einsatz für wirtschaftliches Wachstum aufgerufen. "Gemeinsame Aufgabe" der Staaten in der Region sei es, für eine gute Wirtschaftsentwicklung sowie "Frieden und Stabilität" zu sorgen, sagte Hu am Samstag. In diesem Zusammenhang rief der Staatschef auch zur Lösung der diversen territorialen Streitigkeiten zwischen APEC-Mitgliedern auf.

