Paphos (AFP) Als Reaktion auf die anhaltende Gewalt in Syrien will die EU neue Sanktionen gegen die Regierung in Damaskus verhängen. "Es besteht Einigkeit, die Sanktionen gegen Syrien zu verschärfen", sagte die zyprische Außenministerin Erato Kozakou-Markoullis am Samstag nach Beratungen der EU-Außenminister in Paphos auf Zypern, das derzeit den EU-Treffen vorsitzt. Die EU hatte bereits mehrfach Strafmaßnahmen gegen die syrische Führung um Präsident Baschar al-Assad sowie die Wirtschaft des Landes verhängt.

