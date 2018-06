Hamburg (AFP) Das Hoch "Dennis" wird Norddeutschland in den nächsten Tagen noch einmal hochsommerliche Temperaturen beschweren. Der Höhepunkt der Hitzewelle werde in weiten Teilen Norddeutschlands am Montag erwartet, teilte das Institut für Wetter- und Klimakommunikation in Hamburg am Samstag mit. In Hannover könne es dann 30 Grad heiß werden, in Hamburg bis zu 28 Grad, und in Mecklenburg-Vorpommern könne die Quecksilbersäule auf bis zu 29 Grad Celsius steigen.

