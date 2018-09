Berlin (SID) - Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin hat in der European Trophy vorzeitig die Play-offs erreicht. Der Titelträger der Deutschen Eishockey Liga (DEL) besiegte in seinem vorletzten Gruppenspiel den fünfmaligen finnischen Meister Kärpät Oulu mit 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) und schob sich mit 16 Punkten in der Nordgruppe auf den zweiten Platz.

Die Hamburg Freezers verloren in ihrer letzten Partie 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) gegen den schwedischen Tabellenführer Lulea HF und verspielten damit ihre letzte Chance auf den zweiten Rang. Die Play-offs werden vom 13. bis 16. Dezember in Wien und Bratislava ausgetragen.

Die Tore für die Eisbären erzielten vor 6800 Zuschauern Jimmy Sharrow (1. und 29.) sowie Mark Katic (19.). Für die Freezers traf in der Rostocker Eishalle lediglich Nicolas Krämmer (47.) zum zwischenzeitlichen 1:2.