Paphos (dpa) - Die Europäische Union rechnet nicht mehr mit einem raschen Sturz des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad. Darüber waren sich die EU-Außenminister am Samstag bei einem Treffen in Paphos (Zypern) einig, sagten Sitzungsteilnehmer.

Der deutsche Außenminister Guido Westerwelle (FDP) sagte, die EU müsse «auch, wenn wir uns das nicht wünschen, darauf vorbereitet sein, dass die Flüchtlinge eine längere Zeit in den Flüchtlingscamps untergebracht sein müssen». «Das heißt, dass es möglicherweise auch noch eine Zeitlang so weitergeht mit der Gewalt in Syrien, dass auch die Wintermonate noch in solchen Flüchtlingslagern überstanden werden müssen.»

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte: «Wann ist Assad weg? Das kann sechs Monate dauernd, ein Jahr dauern, das kann auch anderthalb Jahre noch dauern.» Die Wahrscheinlichkeit, «dass es noch längere Zeit dauert, dass noch Zehntausende ihr Heim verlieren und flüchten müssen und vielleicht leider auch Tausende ihr Leben verlieren», sei sehr groß.

