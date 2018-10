Chisinau (SID) - Der frühere Fußball-Weltmeister England muss auch in seinem zweiten WM-Qualifikationsspiel am Dienstag gegen die Ukraine auf Verteidiger Ashley Cole verzichten. Der Profi des englischen Champions-League-Siegers FC Chelsea fällt wie schon am Freitag in Moldau (5:0) aufgrund einer Knöchelverletzung aus. Das teilte der englische Verband FA am Samstag mit.