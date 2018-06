Göppingen (SID) - EHF-Pokalsieger Frisch Auf Göppingen kommt in der Handball-Bundesliga weiterhin nicht in Fahrt. Gegen den zwölfmaligen Meister VfL Gummersbach verlor das Team von Trainer Velimir Petkovic am Samstagabend mit 29:32 (13:14) und musste damit am vierten Spieltag bereits seine dritte Niederlage einstecken. Bester Werfer bei Göppingen war der tschechische Nationalspieler Pavel Horak mit acht Toren. Für die Gummersbacher, die sich durch den dritten Saisonsieg ins obere Tabellendrittel schoben, trafen Dennis Krause und Adrian Pfahl jeweils sechsmal.

Die HSG Wetzlar, die in der vergangenen Spielzeit noch beinahe abgestiegen war, verpasste derweil ihren vierten Sieg. Nach dem überaschend starken Saisonstart unterlagen die Hessen bei der MT Melsungen mit 25:28 (10:11). Der TV 1893 Neuhausen muss indes weiter auf seinen ersten Saisonsieg warten. Gegen die TSV Hannover-Burgdorf musste sich der Aufsteiger 31:32 (14:16) geschlagen geben.

Bereits am Freitag hatten sich die Rhein-Neckar Löwen durch ein 30:24 beim Altmeister TV Großwallstadt an die Tabellenspitze gesetzt.