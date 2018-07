Rom (AFP) An der weltberühmten antiken Stadt Pompeji in der italienischen Region Kampanien ist erneut ein Schaden aufgetreten. Eine etwa vier Meter lange Holzstütze am Dach der Mysterienvilla sei in der Nacht zum Samstag eingestürzt, sagte ein Sprecher der zuständigen Aufsichtsbehörde der Nachrichtenagentur AFP. Ursache sei wahrscheinlich ein Unwetter gewesen. Die Polizei habe vor Ort festgestellt, dass das Dach jedoch nicht einsturzgefährdet sei, so dass Touristen die Villa weiter besichtigen könnten. Nur ein Raum rund um die eingestürzte Stütze sei aus Sicherheitsgründen abgesperrt worden.

