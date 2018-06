Venedig (AFP) Für seinen Film "Pieta" ist der südkoreanische Regisseur Kim Ki-duk am Samstagabend mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnet worden. Die Jury des internationalen Filmfestivals von Venedig unter dem Vorsitz von US-Regisseur Michael Mann entschied sich für den gesellschaftkritischen Gangsterfilm, dessen Titel sich auf eines des bekanntesten Bildwerke Michelangelo bezieht - die Pietà im Petersdom in Rom. "Ich danke allen, die an diesem Film mitgewirkt haben", sagte Kim bei der Entgegennahme des Preises.

