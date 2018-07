Kabul (dpa) - Bei einem Selbstmordanschlag im Diplomatenviertel von Kabul sind am Samstag mindestens fünf Menschen getötet worden. Die Taliban erklärten, einer ihrer Männer habe «fünf amerikanische Spione» getötet.

Dagegen sagte der stellvertretende Kabuler Polizeichef Mohammed Daud Amin, ein Jugendlicher habe vier Zivilisten mit in den Tod gerissen. Vier weitere seien verletzt worden.

Der Angriff habe einem Büro des US-Geheimdienstes CIA gegolten, erklärte Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid in einer Kurznachricht. Ein 28-jähriger Kämpfer habe die Bombe gezündet.

Der Anschlag ereignete sich nach den Polizeiangaben in der Nähe der italienischen Botschaft etwa 200 Meter vom Hauptquartier der Nato-Truppen in Kabul entfernt. In dem Stadtteil befinden sich auch die Botschaften der USA und anderer Länder. Ein Nato-Sprecher sagte: «Der Angriff geschah zwischen dem Isaf-Hauptquartier und dem Camp Eggers.» Es habe «keine Opfer bei unseren Truppen und kein Schäden am Hauptquartier» gegeben.

In der Südprovinz Urusgran wurden am Samstag zwei Stammesführer getötet, die der Regierung in Kabul nahe standen. Die Täter hätten eine Bombe mit Fernzündung eingesetzt, sagte ein Regierungssprecher.

Der Sprengsatz riss die beiden Männer in der Provinzhauptstadt Trinkot auf dem Weg in ihr Büro in den Tod. Zwei Söhne eines der Stammesführer wurden den Angaben zufolge verletzt. Zunächst übernahm niemand für den Anschlag die Verantwortung. In der Vergangenheit hatten die Taliban-Milizen wiederholt Stammesführer angegriffen, die die Zentralregierung in Kabul unterstützten.