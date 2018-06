Valletta (dpa) - Zwei deutsche Schüler sind in einem Prozess auf Malta mit einer Verwarnung davonkommen lassen. Die beiden 19-Jährigen hatten Freunden aus Rache 220 Euro Bargeld geklaut, deren Hotelzimmer verwüstet und ihre Rückflugtickets die Toilette hinuntergespült. Zuvor waren die beiden selbst Opfer eines Streichs geworden: Die Freunde hatten all ihre Habseligkeiten auf dem Hotelkorridor versteckt. Die beiden Schüler, die gerade Urlaub auf Malta machen, dachten an einen Diebstahl und riefen die Polizei.

