Monza (dpa) - Lewis Hamilton startet beim Großen Preis von Italien von der Pole-Position. Der britische McLaren-Pilot fuhr am Samstag in der Qualifikation zum 13. Saisonlauf der Formel-1-Weltmeisterschaft in 1:24,010 Minuten die Bestzeit.

Den zweiten Platz in Monza belegte Hamiltons Teamkollege Jenson Button vor dem Brasilianer Felipe Massa im Ferrari. Mercedes-Pilot Michael Schumacher aus Kerpen war auf dem Hochgeschwindigkeitskurs als Fünfter in 1:24,540 Minuten bester Deutscher. Titelverteidiger und Vorjahressieger Sebastian Vettel aus Heppenheim kam im Red Bull auf Rang sechs. Nico Rosberg aus Wiesbaden wurde im zweiten Mercedes Siebter.

WM-Spitzenreiter Fernando Alonso belegte beim Ferrari-Heimrennen nur den zehnten Rang. Damit hat der Spanier nur noch geringe Chancen auf den Sieg im Königlichen Park. Alonso führt vor dem Europa-Finale am Sonntag mit 164 Punkten. Vettel (140) ist mit 24 Zählern Rückstand Gesamtzweiter vor seinem Red-Bull-Teamkollegen Mark Webber (132). Der Australier wurde in der Qualifikation nur Elfter.

Das deutsche Trio Schumacher, Vettel, Rosberg rückt beim Grand Prix jeweils um eine Startposition nach vorne, weil Paul di Resta wegen eines Getriebewechsels um fünf Startplätze nach hinten strafversetzt wird.