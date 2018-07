SPD will 850 Euro Garantierente für alle Beschäftigten

Berlin (dpa) - Wer 40 Jahre Vollzeit arbeitet, soll nach dem Willen der SPD eine Mindestrente von 850 Euro im Monat bekommen. Für Geringverdiener und Beschäftigte mit langer Arbeitslosigkeit, die aber mindestens 30 Jahre lang Beiträge gezahlt haben, soll die Grundsicherung im Alter durch Steuermittel aufgestockt werden. Der SPD-Vorstand will das neue Rentenkonzept am Montag erstmals beraten. Die jährlichen Kosten für diese sogenannte Solidarrente werden auf jährlich eine Milliarde Euro mit steigender Tendenz veranschlagt.

Laut «Bild» höhere Sozialbeitrage geplant

Berlin (dpa) - Trotz der Überschüsse in den Kassen der Sozialversicherungen plant das Arbeitsministerium laut «Bild»-Zeitung höhere Beiträge. Das gehe aus einem Verordnungsentwurf für 2013 hervor, so das Blatt. Für Bezieher höherer Einkommen erhöhe sich der jährliche Krankenkassenbeitrag um bis zu 110 Euro, heißt es in dem Bericht. Der Rentenbeitrag steig für sie im Westen um bis zu 235 Euro und im Osten um bis zu 117 Euro. Außerdem solle der Wechsel von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung erschwert werden.

AOK stoppt wegen Organspendeskandals Infobriefe an Versicherte

Berlin (dpa) - Wegen des Organspendeskandals stoppt die AOK ihre Pläne, die rund 24 Millionen Versicherten ab September regelmäßig über die Organspende zu informieren. Das sagte der Chef des AOK-Bundesverbandes, Jürgen Graalmann, der «Berliner Zeitung». Der Organspendeskandal habe in der Bevölkerung zu großen Irritationen geführt. Daher brauche man dringend eine Aufklärung der Vorwürfe, mehr Transparenz im Organspendeverfahren und eine strikte Kontrolle. Daran müsse aber noch gearbeitet werden.

Schäuble warnt Schuldnerstaaten vor weniger Reformeifer

Berlin (dpa) - Nach der Entscheidung der EZB für Ankäufe von Staatsanleihen hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble die Schuldnerstaaten davor gewarnt, mit ihren Reformanstrengungen nachzulassen. Noch seien sich die Märkte nicht sicher, dass die Eurozone hält, sagte Schäuble der «Bild am Sonntag». Die Staaten müssten ihre Haushaltsdefizite verringern und ihre Wettbewerbsfähigkeit steigern. Europa müsse die notwendigen institutionellen Reformen in der EU und der Eurozone zügig angehen.

Bettina Wulff wehrt sich gegen Verleumdungen

Berlin (dpa) - Die frühere First Lady Bettina Wulff geht massiv gegen die Verbreitung von Gerüchten über ihr angebliches Vorleben vor. Das bestätigte ihr Rechtsanwalt Gernot Lehr der dpa auf Anfrage. Die «Süddeutsche Zeitung» berichtete, die 38-Jährige habe bei Gericht eine eidesstattliche Erklärung abgegeben, wonach alle Behauptungen über ihr angebliches Vorleben als Prostituierte oder Escortdame falsch seien. Mehrere Medienhäuser hätten Schmerzensgeld in fünfstelliger Höhe zahlen müssen.

Clint Eastwood steht zu seiner Rede gegen Obama

Los Angeles (dpa) - Clint Eastwood hat seine bizarre Rede beim Parteitag der Republikaner verteidigt. Die Idee zu dem Sketch mit einem leeren Stuhl sei ihm erst kurz vor seinem Auftritt gekommen, sagte er der Zeitung «The Pine Cone» in Carmel, wo Eastwood einst Bürgermeister war. Bei seinem Auftritt hatte der Filmemacher zu einem leeren Stuhl gesprochen, auf dem ein unsichtbarer Barack Obama sitzen sollte. Eastwood sagte, er habe damit unter anderem vermitteln wollen, dass Obama eine Menge Versprechen gebrochen habe.