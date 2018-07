Islamabad (AFP) Die beiden Erzrivalen Pakistan und Indien haben sich auf Visa-Erleichterungen geeinigt. In einer gemeinsamen Erklärung begrüßten am Samstag beide Seiten eine Reihe von Reiseerleichterungen für "Geschäftsleute, Touristen, Pilger, Ältere und Kinder, die Kontakte zwischen den Menschen beider Länder erleichtern" sollten. "Wir werden weitermachen", kündigte die pakistanische Außenministerin Hina Rabbani Khar nach einem Treffen mit ihrem indischen Kollegen S.M. Krishna an. Pakistan und Indien wollten nicht länger "Geiseln der Geschichte" sein und ihren Dialog fortsetzen.

