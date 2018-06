London (dpa) - Die Schlussfeier der Paralympics im Olympiastadion setzt heute Abend einen Schlusspunkt unter den Londoner Sportsommer. Offizielle Stars der Abschlusszeremonie der Paralympics werden Coldplay sein - spekuliert wird in britischen Medien auch über Auftritte von Rihanna oder Rapper Jay-Z. Die Show steht unter dem Motto «Fest der Flamme». Die deutschen Sportler, von denen am letzten Tag niemand mehr am Start ist, schließen die Spiele mit insgesamt 18 Goldmedaillen ab.

