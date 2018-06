London (dpa) - Am vorletzten Wettkampftag sorgte Schwimmerin Schulte mit Weltrekord schon am Vormittag für einen Höhepunkt. Ein Ausrufezeichen gelang auch Wyludda, die Radsportler gingen dagegen leer aus. Gesprächsthema Nummer eins bei den Paralympics war aber der Streit der Sprinter.

Nach dem von einem Eklat getrübten Sprintgold haben Deutschlands Athleten auch am vorletzten Wettkampftag der Paralympics sportlich überzeugt. Ilke Wyludda verbesserte im Kugelstoßen ihre persönliche Bestleistung deutlich, Schwimmerin Daniela Schulte pulverisierte im Vorlauf über 200 Meter Lagen gar ihren eigenen Weltrekord. Einzig die erfolgsverwöhnten Radsportler gingen erstmals bei Straßenrennen in London leer aus.

Topthema war am Samstag aber weiter der Streit zwischen den Leichtathleten Wojtek Czyz und Heinrich Popow. «Wir sind natürlich verärgert, wenn innerhalb der Mannschaft Leute aufeinander losgehen», schimpfte Verbandspräsident Friedhelm Julius Beucher.

Die Debatte um den Vorwurf des «technischen Dopings» hatte am Freitagabend nicht nur Popows Paralympicssieg im 100-Meter-Sprint überschattet. Sportlich ragte am Samstag vor allem der Vorlauf von Schwimmerin Schulte heraus, die ihren eigenen Weltrekord um 3,5 Sekunden auf 2:48,86 Minuten verbesserte. «Mir fehlen die Worte», sagte die Fahnenträgerin der Eröffungsfeier. Das Finalrennen steht am Abend auf dem Programm.

Eine Medaille hat Wyludda zwar verpasst, war nach ihrem Wettkampf und Rang fünf mit 10,23 Metern aber sehr zufrieden. «Ich habe Bestleistung gestoßen, dreimal über zehn Meter - was will man mehr», sagte die Hallenserin, der 2010 das rechte Bein amputiert worden war. Die Diskus-Olympiasiegerin von 1996 war bei ihren ersten Paralympics auch im Diskuswurf angetreten, hatte aber das Finale verpasst.

Ebenfalls leer gingen am Samstag die erfolgsverwöhnten Radsportler aus. In der Klasse Mixed T 1-2 musste Hans-Peter Durst nach zwei von drei Runden auf der Rennstrecke Brands Hatch aufgeben. «Das war nicht auszuhalten», sagte der Dortmunder, der im Zeitfahren noch Silber gewonnen hatte. Durst war jüngst in einen Unfall verwickelt und hatte durch die Verletzungen beim Lenken zu starke Schmerzen. In der Blinden-Klasse wurde Henrike Hendrup mit Partnerin Ellen Heiny Elfte.

Bundestrainer Holger Glinicki will nach dem souveränen Gold-Triumph seiner Basketball-Damen bei den Paralympics in die Themse springen, kündigte der selbst im Rollstuhl sitzende Coach unmittelbar nach der Siegerehrung noch in der Londoner North Greenwich Arena an.

Das große Thema im deutschen Team blieb auch am Samstag der Knie-Streit der Sprinter. «Wenn die Nerven blank liegen, treten Ziele wie Fairness und Kameradschaft in den Hintergrund», klagte Beucher. Chef de Mission Karl Quade versuchte, die Wogen zu glätten. Von «technischem Doping», das Czyz dem Rivalen Popow wegen dessen Kniegelenk vorwirft, will er aber nichts wissen. «Das wird vollkommen überzogen. Der Athlet steht im Vordergrund und bringt Leistung, nicht die Technik.»