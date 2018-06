Moskau (AFP) Beim Einsturz des Dachs einer Krankenhausküche sind im Süden Russlands ein Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden. Eine Köchin sei an ihren Verletzungen gestorben, teilte die zuständige Untersuchungskommission am Samstag mit. Das Unglück ereignete sich in der Stadt Slawiansk-na-Kubani in der Region Krasnodar. Erst Anfang des Monats war in der sibirischen Region Kemerowo das Dach eines Bahnhofs eingestürzt. Bei dem Unglück wurden mindestens ein Menschen getötet und 13 weitere verletzt.

