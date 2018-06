Beirut (AFP) Nach der Zerstörung einer wichtigen Wasserleitung in der syrischen Wirtschaftsmetropole Aleppo ist nach Angaben von Aktivisten ein Teil der Stadt von der Trinkwasserversorgung abgeschnitten. Wie die oppositionelle Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mitteilte, wurde das Rohr im Viertel Bustan al-Batscha in der Nähe eines städtischen Wasserversorgers zerstört. "Das ist sehr schlimm, denn es leitete Wasser in die ganze Stadt", sagte der Chef der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman. Es habe Luftangriffe und Gefechte in dem Viertel gegeben.

