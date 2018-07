Montevideo (AFP) Menschen, die von geldgierigen und vom Ehrgeiz zerfressenen Politikern die Nase voll haben, sollten vielleicht in das kleine südamerikanische Land Uruguay ziehen. Der dortige Staatschef José Mujica hängt nach eigener Aussage nicht am Geld und spendet knapp 90 Prozent seines Präsidentengehalts von monatlich umgerechnet 9300 Euro für soziale Projekte. "Ich brauche nicht viel zum Leben", sagte Mujica am Freitag (Ortszeit) in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. Das habe ihn seine jahrelange Haft während der Diktatur in Uruguay (1973-1985) gelehrt.

