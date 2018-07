Manchester (AFP) Nach den Wahlparteitagen von Republikanern und Demokraten in den USA streiten Präsident Barack Obama und sein republikanischer Herausforderer Mitt Romney weiter vor allem über die wirtschaftliche Lage. "Dieser Präsident hat keine Verantwortung für seine gescheiterte Wirtschaftspolitik übernommen", warf Romney Obama am Freitag bei einem Wahlkampfauftritt in Nashua im Bundesstaat New Hampshire vor. Obama habe "keine Ideen" und "keine Ausreden" mehr.

