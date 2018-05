Moskau (dpa) - Vitali Klitschko bleibt Boxweltmeister im Schwergewicht. Der 41-jährige Ukrainer besiegte in Moskau den Deutsch-Libanesen Manuel Charr durch technischen K.o. in der vierten Runde. Klitschkos 14 Jahre jüngerer Rivale musste seine erste Niederlage im 22. Kampf hinnehmen, durfte sich aber mit der größten Börse seiner Karriere in Höhe von angeblich 350 000 Euro trösten. In Runde vier brach bei Charr ein Cut oberhalb des rechten Auges auf. Der Ringrichter brach den Kampf ab.

