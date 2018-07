Bastia (AFP) Ein deutscher Jugendlicher ist auf einem Campingplatz auf Korsika von einem Stromschlag getötet worden. Der 17-jährige Schüler habe sich am Samstagabend zusammen mit Freunden bei Ghisonaccia unweit des Strands von Vignale unter einer Laterne aufgehalten, als er gegen 23.00 Uhr von dem elektrischen Schlag getötet worden sei, verlautete am Sonntag seitens der Polizei. Aus Justizkreisen hieß es, der Unfall sei "unwahrscheinlich und sonderbar", denn die Leuchte sei nicht defekt gewesen. Auch stehe sie an einem Ort, an dem täglich rund 300 Menschen vorübergingen.

