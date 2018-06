Berlin (AFP) SPD-Parteichef Sigmar Gabriel hat auf den von Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) angeregten Renten-Konsens zurückhaltend reagiert. Es sei zwar eine gute Tradition, dies parteiübergreifend zu regeln, in der momentanen Situation kommen eine Zusammenarbeit aber nicht in Frage, sagte Gabriel am Sonntagabend im ARD-"Bericht aus Berlin". Solange die Koalition nichts gegen Erwerbsarmut tue, den Niedriglohnsektor ausbauen wolle, Leih- und Zeitarbeit nicht vernünftig bezahle und Frauen für die gleiche Arbeit geringere Löhne erhielten als Männer, "solange gibt es keinen Konsens".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.