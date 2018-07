Berlin (AFP) Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat den früheren Bundeskanzler Helmut Kohl (beide CDU) gegen den Vorwurf in Schutz genommen, er trage eine Mitschuld an der aktuellen Eurokrise. "Die Kritik ist nicht begründet. Die Entscheidung, die D-Mark abzuschaffen, war nicht leicht, aber richtig. Die Einführung des Euro war einer der bedeutendsten geschichtlichen Erfolge Helmut Kohls", sagte Schäuble der "Bild am Sonntag".

