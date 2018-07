Jerusalem/Berlin (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) hat den Iran dringend zu effektiven Verhandlungen über sein Atomprogramm aufgerufen. Deutschland teile die Befürchtungen der israelischen Seite in Hinblick auf das Teheraner Nuklearprogramm, sagte er am Sonntag an der Seite des israelischen Verteidigungsministers Ehud Barak in Jerusalem. Wenn das Land Atomwaffen besitze, sei das nicht nur eine Gefahr für Israel, sondern für die Stabilität der gesamten Region.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.