Barsinghausen (SID) - Bundestrainer Joachim Löw kann im zweiten WM-Qualifikationsspiel gegen Österreich am Dienstag (20.30 Uhr/ARD) in Wien wieder auf Marcel Schmelzer zurückgreifen. Der Linksverteidiger von Meister Borussia Dortmund trainierte am Sonntagabend erstmals nach seiner Prellung am linken Fuß wieder mit der Mannschaft. Auch Mittelfeldspieler Toni Kroos von Rekordmeister Bayern München ist nach überstandener Beckenprellung einsatzbereit. Wie Schmelzer hatte er den Quali-Auftakt gegen die Färöer (3:0) am vergangenen Freitag verpasst.