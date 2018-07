Hamburg (SID) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV steht Anfang Dezember ein immens stressiger Kurztrip bevor. Am 8. Dezember sind die Hanseaten als Gegner bei der Eröffnung der neuen Arena des brasilianischen Topklubs Grêmio Porto Alegre zu Gast - nur einen Tag, nachdem der HSV in der Bundesliga auf 1899 Hoffenheim trifft. "Das ist für alle Beteiligten und vor allem für die Spieler eine tolle Erfahrung. Es ist schön, dass wir uns mit einer brasilianischen Mannschaft messen können", sagt Sportdirektor Frank Arnesen.

Die Maschine mit den Hamburgern hebt keine Stunde nach dem Abpfiff des Spiels gegen Hoffenheim in Richtung Brasilien ab, wo der Flieger mittags landet. Nach dem Freundschafts-Match gegen Grêmio um den früheren Hamburger Zé Roberto, das Samstags um 21 Uhr Ortszeit angepfiffen wird, geht es in der Nacht von Sonntag auf Montag zurück nach Hamburg, wo der Tross um 6.55 Uhr landet. Bereits am Samstag, den 15. Dezember, spielt der HSV wieder in der Liga bei Bayer Leverkusen.

Die Norddeutschen erhielten eine Einladung als Eröffnungsspielgegner, nachdem Wunschkandidat Bayern München wegen Terminproblemen keine Zusage geben konnte. Laut Informationen aus Porto Alegre liegt die Gage der Hanseaten bei umgerechnet 825.000 Euro.